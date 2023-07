Bely Basarte: "Me siento en un lugar más luminoso y colorido"

“Estoy escribiendo desde otro sitio, que igual antes no sabía. Siempre me ponía a componer desde la nostalgia, el pasado, lo que no fue. Y después de hacer un poco de trabajo personal y de cuidarme un poco por dentro, he encontrado otro lugar desde el que componer más hacia el presente o a lo que viene”, ha contado Bely Basarte en una entrevista en A media mañana. Esto se ve reflejado en el último single que ha publicado, “Contigo”. “He estado hablando mucho en redes sociales intentando normalizar y concienciar sobre la importancia de cuidar la salud mental. He pasado un par de años malos, un par de años oscuros”.

14.34 min A media mañana - Bely Basarte presenta su nuevo single 'Contigo' - Escuchar ahora

Después de este tiempo, señala que le inspira todo lo que está “viviendo y las ganas que tengo de vivir lo que lo que está por venir”. Cree que después de la pandemia de covid, se “había desilusionado un poco con lo que venía, como que estaba frustrada, los planes se cancelaban cada dos por tres, era difícil pensar en algo qué hacer dentro de dos semanas, dentro de un mes. Había esa incertidumbre y se me quitaron las ganas de hablar o de pensar en lo que iba a venir por si acaso no ocurría. Y ahora me siento en un lugar más luminoso y colorido. Mis canciones al final reflejan lo que voy viviendo y esta canción plasma este momento de mi vida”.