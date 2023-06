Raphael en la película más "friki" y divertida de su carrera como actor

Hay guiones en los que todo gravita sobre un personaje. Papeles que se escribieron sabiendo que solo había una persona en el mundo que podía darles vida. Si todo sale bien, si el intérprete accede, la película puede ser un bombazo, pero ¿y si dice que no? Esa misma duda le asaltó a Alex de la Iglesia cuando terminó de escribir Mi gran noche, el largometraje en el que un icónico artista, llamado Alphonso ("con ph"), era la absoluta rencarnación cinematográfica de Raphael. Y solo podía ser él. No había plan B. “Estaba tremendamente acojonado”, confesó el cineastaç, que nunca ha ocultado la absoluta devoción que siente por el artista. Si el de Linares no aceptaba interpretar aquella versión cómica de sí mismo no había película.

Aquella anécdota la contó De la Iglesia en innumerables ocasiones, ya con la presencia de Raphael a su lado, promocionando la película mano a mano. El cantante, que nunca ha dejado de renovarse, aceptó el papel sin dudarlo. Sabía que detrás estaba la inconfundible firma de uno de los cineasta más reconocidos de la industria y no iba a estar mal acompañado. En el reparto nombres destacados como Carmen Machi, Terele Pavez, Pepón Nieto o Mario Casas. Tampoco podía pasar por alto el homenaje que le hacía el propio título de la película, sacado de uno de los temas más famosos de su carrera en la musical y el cariño que el cineasta le profesaba.

Raphael en 'Mi gran noche' (2015) GTRES

Una admiración mutua Lo que no sabía Alex de la Iglesia es que la admiración era mutua. Seguidor del cineasta desde sus inicios en el cine, la película favoria de Rapahel es La comunidad. “Álex me gusta muchísimo, por eso estoy aquí. Yo también le gusto mucho, en otro aspecto, que es cantando y en el escenario”, confesaba en una entrevista para este medio en el año 2015. Una charla en la que también contó lo mucho que disfrutó trabajando en este proyecto. “Me reí un montón. Mis comedias siempre han sido románticas: un chico jovencito, la novia que se le muera al final… Esto no tiene nada que ver. Por eso es la primera vez que voy a interpretar una cosa así”. Álex de la Iglesia: "Raphael es como una zona de mi cabeza"

Su regreso al cine en 40 años Mi gran noche es una "comedia total" en la que Raphael interpreta a un cantante en una alocada y cruel grabación de una gala televisiva de Nochevieja en la que todos los participantes deben fingir felicidad. Para De la Iglesia, esta era la segunda película de título 'raphaelesco' tras Balada triste de trompeta. Entonces no quiso atreverse a llamar al artista y pedirle su participación. Pero la oportunidad terminó llegando. Un hito también en la carrera de Raphael. Con Mi gran noche, el director bilbaíno consiguió que el cantante regresase a la pantalla grande después de más de 40 años. Su último trabajo para el cine había sido en 1973 para la película Volveré a nacer. En los años 60, Raphael participó en innumerables films, Mario Camus y Vicente Escrivá fueron los directores con los que Raphael trabajó en más ocasiones.