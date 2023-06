Mary Austin, la mujer que heredó la fortuna de Freddie Mercury

Fue el cantante quien se interesó por ella, quien iba a verla a la boutique londinense Biba a principios de los setenta. Ella tenía 19 años y él 24. Sus visitas se hacían cada vez más frecuentes, allí se conocieron y se enamoraron, hasta que él se decidió a dar el paso: "Habrán sido cinco o seis meses hasta que finalmente me preguntó si quería salir con él. Cinco meses después estábamos viviendo juntos y seguimos así durante unos seis años". Salieron juntos hasta que en 1976 él le confesó que era gay. A ella no le pilló por sorpresa, sabía que algo raro estaba pasando, que algo le ocultaba. No le guardó rencor, nada más lejos de la realidad, porque "el verdadero amor entiende y acepta", tal y como ella señaló tiempo después a los medios que le preguntaban por su relación. A partir de entonces se convirtieron en grandes amigos. Su amistad fue incondicional, hasta que la muerte prematura de la voz de Queen les separó.

Incluso después de su muerte, Mary Austin siguió siendo una figura clave en la vida de Freddie Mercury. Ya convaleciente, él le pidió que se encargara de sus cenizas. No quería ser enterrado, tenía miedo de que alguno de sus fans lo desenterrase. Por eso Austin nunca llegó a desvelar dónde las esparció, su secreto mejor guardado.

A Mary Austin le quedaron los buenos recuerdos, que no fueron pocos, ella era, además de su fiel amiga, su asistente personal. Si había alguien que conocía perfectamente a Freddie Mercury, esa persona era Mary Austin. Él lo sabía, por eso confiaba ciegamente en ella. Se encontraron cuando el músico no era nadie y, aún así, ella se enamoró de él. La suya no era una relación romántica, pero Freddie Mercury se refería a ella como "mi esposa" y, como no podría ser de otra manera, le dejó gran parte de su fortuna cuando falleció.

El reparto de la herencia de Freddie Mercury: esto fue lo que se quedó Mary Austin "Los meses posteriores a la muerte de Freddie fueron los más solitarios y difíciles de mi vida. Tuve muchos problemas para aceptar que se había ido y todo lo que me había dejado", fueron las palabras de Mary Austin a la prensa cuando le preguntaron por su vida tras la muerte del cantante. ¿Qué fue exactamente lo que Mercury le dejó en su testamento? Se hizo públíco en mayo de 1992, seis meses después de la fecha de su fallecimiento. Además de la mitad de su fortuna valorada en más de nueve millones de euros, sin contar sus futuras ganancias derivadas de los derechos de autor, también dejó por escrito su deseo de que se quedara con una propiedad, su mansión de Garden Lodge, valorada en 22 millones y medio de euros de entonces. Mary Austin y Freddie Mercury Cuando Freddie Mercury confesó a Mary Austin que era gay, empezó a tener relaciones con otros hombres. "Todos mis amantes me preguntan por qué no pueden reemplazar a Mary, pero es simplemente imposible. Es la única amiga que tengo y no quiero a nadie más. Para mí es mi esposa. Para mí fue un matrimonio", aseguró Freddie Mercury. Sin embargo, a la hora de escribir su testamento, contó con otras personas que también fueron importantes en su vida. ¿Cómo se repartió el resto de la herencia de Freddie Mercury? Su fortuna también se repartió entre su pareja, Jim Hutton, su asistente personal Peter Freestone y para su cocinero Joe Fanelli. A su hermana, Kashmira Bulsara, 25% de su patrimonio y, a sus padres, Bomi y Jer Bulsara, el otro 25% restante.