El espectáculo debe continuar. Estas son las poderosas palabras que resuenan en la última canción de Queen con Freddie Mercury. El tema The Show Must Go On fue publicado tan solo seis semanas antes de la muerte del artista. El título de la canción evoca un concepto profundamente arraigado en el mundo del espectáculo: sin importar los imprevistos que surjan, "el show debe continuar". Esa es la valiosa lección que nos dejó Freddie Mercury antes de fallecer, a los 45 años, a causa de una neumonía branquial derivada del sida.

La melodía y la letra de The Show Must Go On fueron escritas por Brian May, el guitarrista de la banda británica. May compuso la canción pensando en Freddie Mercury, aunque nunca llegó a decírselo explícitamente: "Él nunca preguntó ni quiso profundizar en la historia detrás de la canción". Por aquel entonces, el líder de Queen ya estaba gravemente enfermo, en los últimos meses de su vida. De alguna manera, la canción se convirtió en una carta de despedida irreversible del cantante.

Freddie Mercury y Brian May en el concierto Live Aid de Londres, el 13 de julio de 1985 FG/Bauer-Griffin/Getty Images

La canción con la que Freddie Mercury se despidió del mundo Brian May tenía serias dudas acerca de la capacidad vocal de su compañero. Freddie Mercury se encontraba muy debilitado debido a su enfermedad. "Cuando vino al estudio a grabar la canción no estaba en buen estado físico, le costaba caminar, incluso sentarse, le dolía todo". No obstante, Mercury sacó fuerzas de donde aún le quedaban: "La cantaré, voy a darlo todo". Acto seguido, se sirvió un chupito de vodka y se vino arriba. Lo que sucedió después fue algo que Brian May todavía no consigue explicar: "Aquellas notas salieron de él, no sabía de dónde, son notas muy, pero que muy altas, incluso para Freddie, que tenía un registro muy operístico", cuenta el guitarrista en el documental de la BBC 'Freddie Mercury, el último acto'. Un tributo al talentoso vocalista e icono del colectivo LGTBIQ+, con relatos de aquellos que compartieron sus últimos días, y que ya puedes ver gratis en RTVE Play. "Él no tenía dudas de cómo terminaría aquello, pero mientras estaba aquí, en plenas facultades, hizo lo que siempre hacía, dejarse la piel y ser brillante", explica May. Freddie Mercury en el Golden Rose Pop Festival de Montreux, Suiza David Redfern/Redferns