Inaugurado el 31 de octubre de 2003, el Centro de Arte Caja de Burgos CAB celebra su vigésimo aniversario.

Metrópolis ha seguido su actividad durante tres ciclos expositivos, para ofrecer un retrato cercano y emocional del espacio, y del equipo humano que lo habita. Juntos, llevan dos décadas ofreciendo una prestigiosa propuesta expositiva, que reivindica la voz de la periferia.

Exterior CAB de Burgos

Desde 2003, el CAB ha presentado más de 187 proyectos expositivos y más de 1674 actividades y acciones comunitarias.

El CAB está situado en un emblemático edificio de arquitectura moderna, cuidadosamente integrado en el casco histórico, conviviendo con uno de los ejemplos del gótico burgalés: la Iglesia de San Esteban. Esta situación privilegiada define metafóricamente el carácter del CAB: ser un puente entre el arte antiguo y la creación contemporánea.

Tres ciclos expositivos

El programa recoge tres ciclos expositivos y se acerca al funcionamiento de este emblemático centro de arte, que además de acoger un variado programa expositivo de artistas del ámbito español e internacional, realiza actividades y talleres para acercar la creación contemporánea a todos los públicos.

Logo CAB 20 AÑOS

A través de entrevistas y del análisis de las distintas funciones del equipo, el capítulo permite entender cómo se organiza cotidianamente un centro de arte y todas las actividades complementarias en torno a las muestras expositivas.

Javier del Campo, director de Arte de la Fundación Caja de Burgos, y responsable de la programación y Cristina García, directora gerente del CAB, nos van guiando por este viaje hacia el funcionamiento de un centro periférico con una programación ejemplar.

Una de las señas de identidad de este espacio es su tipología expositiva basada en ciclos de tres exposiciones monográficas inéditas, producidas por el CAB, en las que se incita al riesgo y la experimentación. En palabras de Javier del Campo: “permitimos a los artistas equivocarse con proyectos que en otros lugares quizá no podrían realizar”. Y justo esa cualidad de innovación puede apreciarse en las tres muestras de la segunda estancia de Metrópolis en el CAB de Burgos. Las obras de Nicolas Ortigosa (Obras/Works 2019-2023), Diego Delas (Supersaludo.Cabeza borradora), y Liliane Tomasko (Name me not) aportan maneras rompedoras de acercarse al hecho creativo.

Una prestigiosa programación educativa

Otro de los rasgos definitorios del CAB es su elaborada e innovadora propuesta educativa, que no ha dejado de evolucionar y de adaptarse a las necesidades de los públicos y de los cambios sociales, a lo largo de estas dos décadas.

Los mediadores preparan sus propuestas didácticas con mucho tiempo y las afinan mientras se montan las exposiciones, dejándose impregnar por la energía y el pensamiento de los artistas que acuden al montaje, para transmitir a la audiencia, no solo conocimientos, también las emociones y motivaciones que los creadores les han transmitido de manera directa.

Exposición de Robert Ferrer i Martorell

Un público fiel a las actividades del centro

Para homenajear al público fiel que ha dado sentido al CAB durante dos décadas, Metrópolis, para este programa especial, ha entrevistado a personas de diferentes generaciones que no se pierden ninguna de las programaciones del centro. Desde una visitante que estuvo en la inauguración hace 20 años y sigue acudiendo a las actividades hoy en día; hasta una joven que sueña con dedicarse al diseño gráfico, inspirada por todo lo aprendido en los talleres educativos del CAB, a los que acude desde los tres años.

La estrecha relación con los artistas

Gonzalo Elvira, Idilio (2019)

Otro de los rasgos del CAB es el trabajo mano a mano con los artistas que conciben un proyecto específico. Esta implicación se percibe en la cercana relación que los creadores tienen con el centro y con el equipo, y muy especialmente en la conversación cercana y enriquecedora que se produce entre los creadores y Javier del Campo, director de Arte.

De ahí que hayamos querido registrar fragmentos de ese fluido diálogo comisario-artista, imprescindible para adaptar una idea original al entorno del CAB. En este bloque nos adentraremos en los proyectos: Leer el sueño de Gonzalo Elvira, que imbrica en su obra el psicoanálisis y el racionalismo de la Bauhaus; Progreso en proceso de Diana Velásquez: que nos insta a reflexionar a partir de la ejemplificación diaria de la crisis económica; y En el vacío de Ignacio Llamas, que despliega un verdadero ritual de meditación y autoconocimiento en la sala.

El vértigo del montaje en el ciclo expositivo actual

El montaje de una exposición es uno de los momentos más intensos y enriquecedores dentro de la preparación de una muestra expositiva. Todo el equipo se encuentra implicado en un esfuerzo contrarreloj para tener listo el proyecto el día de la inauguración. Asistiremos a todo el proceso: desde la preparación de las salas a la llegada de la obra, pasando por la elaborada instalación, acompañando a técnicos, artistas y equipo directivo. Durante el montaje se podrán escuchar las apreciaciones del artista Robert Ferrer i Martorell que se encontrada situando sus piezas durante la grabación. A partir de formas sencillas de apariencia industrial, en combinación con la luz, Robert Ferrer i Martorell transformó completamente la apariencia de las salas del CAB con su proyecto: Límites variables.

Exposición de Simon Callery

En este ciclo expositivo también pueden disfrutarse las muestras: Contact Painting de Simon Callery, en la que el artista londinense reúne por primera vez los cuadros que realizó en una excavación arqueológica de Gales y los muestra en esta exposición; y Oración de Rosa Rubio, una propuesta que parte de la espiritualidad, el recogimiento y la creación de un espacio simbólico encarnados en la oración.

Con 20 años de valiosas propuestas, el CAB, surgido para acercar la cultura contemporánea a la población de Burgos, ha cumplido con creces su objetivo, convirtiéndose en un centro de referencia de la creación contemporánea.