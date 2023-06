“La disforia de género es el malestar que se siente cuando el sexo asignado al nacer no se corresponde con el género”, nos explica María Esclapez sobre el tema del que trata el quinto episodio de La cámara de Gesell, además “muchas personas trans sufren rechazo y transfobia”, concluye la psicóloga.

Para hablar de transfobia y disforia, se sientan a un lado del espejo de La cámara de Gesell, Dani Marrero, influencer y Dyan Martínez, el invitado anónimo de este capítulo. Al otro lado del espejo, escuchan sus testimonios, María Esclapez y Laura, la pareja de Dyan.

Ambos recuerdan como se comportaban antes de saber que sufrían disforia de género. “Mi madre me ponía vestidos y yo me los arrancaba, sabía que era eso, pero no quería aceptarlo”, relata Dyan. “Me gustaban las chicas y quería ser un niño, pero me decía a mí mismo que ya sé me pasaría ”, recuerda Dani.

La disforia

La disforia también tiene relación con el cuerpo idealizado y con el que nos reconocemos y sentimos a gusto. “Yo siempre he querido un cuerpo masculino que es con el que yo me reconozco”, reconoce Dani Marrero. Dani ha tenido mucho complejo con sus caderas ya que las concebía como algo de mujer, también con su pecho, pero consiguió operárselo. “Me vendé el pecho, encima yo me lo apretaba un montón, eso te puede dar muchísimos problemas, me costaba hasta respirar de lo mal que lo pasaba”, cuenta Dani sobre lo incómodo que se sentía con su pecho.

Pero no todo acompleja de forma igual ni a todas las personas. Por ejemplo, también existe la disforia genital. Dani se sincera con respecto a esto: “yo me miro al espejo y es algo que no puedo con ello”.

Dani y Dyan también comentan que parece que todo tiene que pasar por el quirófano. “Cuando dices que eres trans, la gente lo achaca todo a operaciones”, confirma Dyan. “Y no tienes porque operarte. Hay gente que querrá operarse y gente que no”, concluye Dani. Y es que ni todas las personas trans tienen que operarse ni hormonarse, pero la sociedad no lo concibe así. “Luego hay un montón de gente que no te considera hombre hasta que no te has cambiado todo”, explica Marrero.