La ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant ha señalado en A media mañana en Radio Nacional que “más que competir”, España no puede “volver a perder el tren de las capacidades tecnológicas y no podemos perder nuestra propia autonomía”. También ha defendido la necesidad de que Europa sea autosuficiente y autónoma en la estrategia de "aquellas infraestructuras y servicios que son críticos”.

Ha puesto como ejemplo lo que se ha vivido con la crisis de la pandemia de coronavirus o la guerra en Ucrania y cómo se ha reflejado en la energía, en los alimentos o los fertilizantes que “hacen que los precios suban y que repercutan en las empresas, en las familias”.

“Si hablamos de los chips y los semiconductores, que a día de hoy cualquier electrodoméstico o un automóvil, los lleva. En la pandemia, vimos como no llegaban de Estados Unidos o del continente asiático, paralizó muchas cadenas de suministros y muchas empresas tuvieron que cerrar. No queremos volver a llegar tarde. Por tanto, ahora Europa, y España dentro de Europa, queremos tener autonomía estratégica”.

Ha querido destacar que con una máquina de este tipo en la era de los datos va a dotar “de una capacidad que no teníamos hasta ahora”, también “que está en el horizonte de la vanguardia tecnológica a la comunidad científica para que el futuro sea muchísimo más próspero”. Algunas de las aplicaciones que tendrá será el de “una mejor predicción o tratamiento de enfermedades, utilizar datos para la ciberseguridad o para la investigación en las ciencias de la vida”.

“Por tanto, yo creo que la ciudadanía reclama ciencia, que cuanto más democraticemos esa información a la ciudadanía, mejor lucharemos contra el negacionismo y en España le hemos ganado la batalla al negacionismo. Eso sí, tenemos que estar siempre atentos e intentar, desde luego, que los negacionistas no nos ganen la batalla”.

“El negacionismo desde las instituciones es muy peligroso porque lo normalizamos”, ha advertido. “A mí escuchar al vicepresidente de Castilla y León , por ejemplo, decir que el CO2 no afecta a nuestra salud ni al calentamiento global, me parece peligroso porque instala de manera institucional y normaliza el negacionismo de la ciencia”.

No normalizar el negacionismo

Avanzar o arrollarte

En la inteligencia artificial, Morant cree que “el secreto está en la combinación equilibrada” de regulación y desarrollo. “Estamos frente a una revolución y todas las revoluciones pueden hacerte avanzar o pueden arrollarte”.

La ministra señala que “tenemos que subirnos, pero sobre todo previniendo y garantizado que no produzca sesgos y que no deje a nadie fuera, que no vaya contra la integridad de las personas, que sea ética y por eso tenemos que regularla”.

“Pero al mismo tiempo, tenemos que aprovechar la capacidad de esta nueva tecnología que lo que hace es sustituir a la inteligencia humana, sobre todo en aquellas cosas más repetitivas y multiplicando el cerebro humano por mucha más alta capacidad. Eso es lo que hace un computador, por ejemplo, y lo que quiere hacer la inteligencia artificial. Pero desde luego, nunca la inteligencia artificial va a sustituir a la inteligencia humana. Lo que no puede hacer la inteligencia artificial es discriminar y eso es lo que tenemos que regular”.