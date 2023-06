Las idas y venidas entre Clara y Julio, los problemas matrimoniales de Silvia y Javier o la pareja recién formada por Luz y Ainhoa, bautizadas como Luznhoa, son algunas de las tramas románticas de 4 estrellas. Una serie que ha conseguido cautivar al público a base de enredos y misterios, pero también con las pasiones, traiciones y sinsabores amorosos de sus protagonistas.

La familia Lasierra y el resto de habitantes de Vera del Rey vieron sus vidas revolucionadas a raíz del fallecimiento de Ricardo, el gran patriarca y empresario de la población, y la aparición de Clara Rojo y su hija Sara. A partir de entonces, no hemos dejado de ver parejas nuevas, otras rotas, otras reconciliadas… y para, que no os perdáis nada, aquí os dejamos un resumen de todas las relaciones sentimentales de 4 estrellas.

En busca de una solución, la pareja modelo de Vera del Rey acude a la consulta de una psicóloga . Con su ayuda, Javier sacará por fin las emociones y sentimientos que tanto tiempo lleva ocultando y ocultándose a sí mismo. No solo respecto a la infidelidad de Silvia, sino también en relación con otras cuestiones de su familia y su infancia.

La directora del hotel Lasierra y el sargento de la Guardia Civil de Vera del Rey no atraviesan su mejor momento como matrimonio. Aunque parecían ser la pareja perfecta, siempre unidos y enamorados, también ellos tienen sus problemas. Ha pasado ya un año desde que Silvia tuviera una aventura extramatrimonial durante uno de los viajes de Javier y, por más que ha intentado perdonarlo, Javier no ha conseguido superarlo. Una herida sin cicatrizar que empieza a supurar cuando Javier se da cuenta de que sufre lo que él denomina un “bloqueo creativo” a la hora de volver a mantener relaciones sexuales con su mujer.

Los coletazos que aún quedan de sus turbios antecedentes con el mundo de los trapicheos no dejan de ocasionarle problemas , primero con los riojanos, después con el murciano. Unos restos de su pasado de los que él trata de huir, pero que generan en Clara enormes reticencias a retomar con él una relación que vaya más allá de la pasión. Más aún, teniendo en cuenta que ella tiene una hija de 18 años, Sara, y están acostumbradas a hacer su vida solas o en compañía de Marifrán y Cuca.

Julio y Clara se encuentran con Sergio, ex marido de Clara RTVE

Son la demostración palpable de que donde hubo fuego siempre quedan brasas. Han pasado ya varias décadas desde aquel romance juvenil que ambos mantuvieron en la adolescencia , antes de que Clara abandonase Vera del Rey junto a su madre. A su regreso, por petición de su padre Ricardo, misteriosamente desaparecido días después, Clara se encontró con un Julio más responsable que aquel macarra que andaba siempre metido en líos. ¿O quizá no tanto?

Arturo y Felisa: paciencia y resignación

El reencuentro entre dos históricos de las pantallas del audiovisual español, que vuelven a formar pareja en la ficción 25 años después. Antonio Molero y Luisa Martín interpretan a Arturo, el alcalde de Vera del Rey, y su esposa, una mujer de buena familia educada para permanecer junto a su marido. Él, ambicioso y caradura redomado. Ella, esposa abnegada. Hasta que vuelve al pueblo, con motivo de un rodaje, el actor Alejo Miranda, antiguo compañero de clase de Arturo y otrora enamorado de Felisa.

La atención y cariño del actor hacen que Felisa despierte de su letargo y se plante ante Arturo: basta de engaños, no está dispuesta a pasarle ni uno más y se marcha a vivir con su hermana. Pero, como siempre sucede, no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos, y Arturo comprende que ella siempre ha sido su canción favorita, aunque no siempre haya sabido valorarla e interpretarla. ¿Estará dispuesta Felisa a darle una última oportunidad?

