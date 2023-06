La de Luznhoa es, sin duda y por el momento, la trama revelación de 4 estrellas. La relación entre Luz, la hija de Silvia Lasierra, y Ainhoa, su jefa en el restaurante del hotel Lasierra, ha cautivado al público y ha generado mucha conversación en las redes sociales.

Si ya de por sí la relación entre Luz y Paolo era una de las parejas más complicadas de 4 estrellas, con más interés e intenciones por parte de él, y dudas y reticencias por parte de ella, la aparición de Ainhoa lo puso todo patas arriba.

Pero Chari, la abuela de Luz, percibe algo en cómo se miran Ainhoa y su nieta y adivina su situación al instante: “¿Desde cuándo hay temita entre vosotras? No ha habido revolcón, pero ha habido beso, ¿a que sí?”. Siempre liberal, desinhibida y disfrutona, Chari anima a Luz a dejar de usar tanto la cabeza y lanzarse de una vez por todas siguiendo a su corazón.

El arrebato de romanticismo de Luz

El acoso de su ex marido empujó a Ainhoa a un problema de alcoholismo del que está intentando tratarse en terapia. Y es durante una de estas sesiones, al ser preguntada Ainhoa por sus seres queridos, cuando irrumpe Luz en la sala con una declaración tan honesta como sorprendente: “Yo estaba saliendo con un chico (…), pero apareció Ainhoa y empecé a sentir cosas que nunca pensé que se pudieran sentir”.

Una vez liberada de sus propios prejuicios y ataduras, Luz desata un auténtico torrente de sinceridad y romanticismo. Cansada de fingir, de engañarse a sí misma y a los demás, “como si hasta ahora hubiera vivido la vida a medio gas”, está decidida a descargarse “la versión premium de la vida”. Y, por fin, llega la gran declaración que todos esperábamos: “Ya nada me impide decirte lo que siento: que me gustas y me gustaría estar contigo”. Por si quedase alguna duda de cuál iba a ser la respuesta de Ainhoa, al final del episodio se produce un emocionante e intenso encuentro entre ambas en la cocina del hotel, donde se funden en un romántico beso.

¿Será esta la confirmación definitiva de la relación de Luznhoa? ¿O seguirán apareciendo obstáculos en su camino? ¿Cómo afectará al ámbito laboral? Todas estas preguntas tendrán su respuesta en los próximos episodios de 4 estrellas, a las 21:50 en La 1 de TVE y bajo demanda en la plataforma gratuita RTVE Play.