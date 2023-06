'4 estrellas' | Llega el viernes... ¡y Las Tres Veras lo saben!

Vera del Rey celebra esta semana sus fiestas y este año han estado precedidas por una actuación musical muy especial. Ante la negativa del alcalde de incluirlas en el programa de las festividades, Las Tres Veras han vuelto a los escenarios en el Bar Chelsea para poner a bailar a todo el pueblo con su desparpajo.

Varias décadas han pasado ya desde que Marifrán, Cuca y Lola, la madre de Clara Rojo, celebrasen sobre el escenario su amistad con una actuación que aún se recuerda en el pueblo. Como si del Cometa Halley de 4 estrellas se tratase, Las Tres Veras vuelven a aparecer en la noche de Vera del Rey. Eso sí, en esta ocasión, con una nueva integrante: Felisa (interpretada por Luisa Martín), la mujer del alcalde, sustituye a la difunta Lola.

El empoderamiento de Felisa

Ante la ausencia de Lola, Marifrán y Cuca tratan de convencer a Felisa de que se una a ellas como sustituta por un doble motivo: por un lado, seguir siendo tres sobre el escenario, y, por otro, que sea la propia Felisa quien convenza a Arturo, su marido y alcalde de Vera del Rey, que había mostrado su rechazo frontal a la reunión de Las Tres Veras en las fiestas del pueblo.

“Como mujer y como ciudadana”, Felisa se decide a plantear a Arturo la posibilidad de incluir algo de baile en el programa de cultura de las festividades patronales. La respuesta de Arturo, machista y edadista a la par, es clara: “no estáis para estos trotes” y “lo que me preocupa es que me dejes en ridículo a mí”. Si Felisa tenía alguna duda sobre su incorporación a Las Tres Veras, estas palabras le han dado el empujón que necesitaba: “Tú mandarás en el Ayuntamiento, pero no mandas en mí”. Aunque el alcalde no permita que actúen en las fiestas, Las Tres Veras volverán a los escenarios 40 años después sobre las tablas del bar Chelsea.