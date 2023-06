La noticia de la muerte de Ricardo había supuesto un vuelco para la vida de la familia Lasierra y para toda Vera del Rey. Pero no, resulta que Ricardo Lasierra no murió a causa de un ictus, ni tampoco se suicidó, ni mucho menos fue asesinado, como se empezaba a sospechar. Por fin hemos conocido la verdad sobre su desaparición, y es que Ricardo no ha muerto. Habéis leído bien, Ricardo Lasierra sigue vivo.

Muchas fueron las teorías y especulaciones al respecto del fatal destino que había corrido, en teoría, el dueño del hotel y empresario más importante de la población. Después de semanas de intrigas e hipótesis, por fin tenemos nuevas informaciones que ayudarían a arrojar algo de luz sobre el paradero de Ricardo Lasierra.

La furgoneta marrón El testimonio de la última persona que vio con vida a Ricardo Lasierra apuntaba a que alguien podía habérselo llevado en una furgoneta marrón. Durante semanas, Javier y Martínez procedieron a investigar silenciosamente en busca de la furgoneta. Incluso se llegó a temer que Ricardo hubiera sido asesinado cuando se encontró un cadáver en el río, cuya identidad terminó correspondiendo a la de un agricultor relacionado con los riojanos. Misterio en '4 estrellas': ¿Quién es el cadáver que ha aparecido en el río? Pero no fue hasta que Clara tuvo constancia del detalle de la furgoneta cuando por fin consiguieron avanzar significativamente. Y es que, durante una conversación con Julio, Clara reveló la búsqueda del vehículo por parte de la Guardia Civil, lo cual provocó en Julio una reacción sospechosa. Al seguirle, Clara descubrió que era él quien tenía una furgoneta marrón.