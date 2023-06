El campeón olímpico y activista Tom Daley se embarca en un viaje por el mundo para descubrir de primera mano cómo viven los miembros del colectivo LGTBI en los distintos países que de la Commonwealth. En algunos de los 54 países que la conforman está perseguido por la ley. Es el caso de Jamaica, donde la homosexualidad es delito: ser gay está castigado con 10 años de cárcel con trabajos forzados. El deportista habla con distintas personas acerca de esta realidad, entre ellas la académica Carla Moore, especializada en raza y sexualidad, que ofrece una visión escalofriante de la relación que existe entre la homofobia actual y la trata de esclavos. "Sinceramente, me da asco ser británico cuando oigo estas cosas", llega a decir el saltador de trampolín en Tom Daley: Ser yo es ilegal tras escuchar las palabras de Moore.

Latigazos, linchamientos: el castigo al sexo homosexual

Jamaica fue en el pasado una colonia británica. Siglos atrás, muchos africanos fueron trasladados como esclavos hasta Jamaica, donde tenían que trabajar en plantaciones de propiedad británica. Allí, como explica Carla Moore, no se permitían las relaciones homosexuales: "No estaba permitido básicamente porque no produce hijos, así que para el dueño de la plantación era rentable que los esclavos tuvieran relaciones heterosexuales porque conseguían un nuevo esclavo gratis de esa unión".

Aquellos que mantenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo eran castigados con "latigazos" y "linchamientos". También existía otra forma de castigo, conocida como 'domar a los machos', que consistía en "la violación anal de los esclavos varones". "El dueño del esclavo lo llevaba delante de su familia, delante de sus amigos, y lo violaba para quebrar su espíritu", asegura Carla Moore ante la mirada horrorizada de Tom Daley.