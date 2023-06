Está considerado como uno de los mejores saltadores de trampolín de la historia del deporte. Todo comenzó a los 14 años, cuando Tom Daley acudió con la delegación británica a participar en sus primeros Juegos Olímpicos, los de Pekín 2008, donde se convirtió en el competidor más joven de Gran Bretaña y el segundo de la historia. En la capital china, el deportista finalizó octavo en sincronizado y séptimo en individual. A pesar de los resultados, la carrera deportiva del saltador británico no hizo más que despegar.

Cuatro años más tarde de su debut en una cita olímpica, Daley se colgó su primera medalla en unos Juegos siendo un bronce en plataforma de 10 metros en Londres 2012. En los dos siguientes eventos olímpicos, tanto en Río de Janeiro 2016 como en Tokyo 2020, volvió a lograr la misma presea. Justamente, en la capital nipona, Tom subió a lo más alto del podio tras conseguir junto a su compañero Matty Lee, la primera posición en la categoría de plataforma 10 metros sincronizado. Esta hazaña marcó un antes y un después en la vida del saltador.

Puedes ver el documental en este enlace

2013, el año en el que Tom Daily se mostró tal y como era

Después de dos participaciones olímpicas y varios campeonatos europeos como mundiales, el saltador británico quiso mostrarse al mundo tal y como era. A finales de 2013 y con 19 años, Tom Daley se grabó un video que publicó en su canal de YouTube. El objetivo principal de este post en la plataforma era responder a aquellos rumores y especulaciones sobre su orientación sexual. En la grabación llamada "Algo que quiero decir" comentó a sus fans que "desde la primera de ese año su vida cambió tras conocer a alguien le hacía muy feliz". La publicación cuenta con 13 millones de reproducciones acompañado de varios mensajes de apoyo hacia el deportista.

Siete años más tarde del vídeo donde contó su historia, el británico no ocultó sus lágrimas de emoción sobre el podio en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Tras recibir el oro junto a su compañero Matty Lee, Tom quiso lanzar un mensaje para todos aquellos jóvenes que pasaron por su situación: "Espero que cualquier joven LGTB vea que no importa lo solo que está ahora mismo, porque en realidad no está solo y puede conseguir lo que sea". Además de ser uno de los grandes referentes deportivos, Tom Daley se ha convertido en una figura de la defensa del colectivo LGTBI+.