El día Tom Daley anunció que era gay JJ.OO: "Increíblemente orgullo de ser homosexual"

"Me llamo Tom Daley. Soy atleta y soy gay". Para el medallista olímpico, pronunciar una frase como esta fue, durante mucho tiempo, un salto imposible. Como aún les ocurre a muchos deportistas de alto nivel, hablar abiertamente de su orientación sexual suponía enfrentarse a un juicio social muy complejo. Antes de anunciar homosexualidad a finales de 2013, Daley decía que se detestaba a sí mismo. “Odiaba todo. Mi forma de andar, de hablar. Crecí luchando contra mi propia sexualidad”. Un testimonio íntimo y directo que cuenta en Tom Daley: Ser yo es ilegal, el nuevo documental que llega a RTVE Play este 22 de junio, dentro de la programación especial del Orgullo 2023.

En los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el clavadista del Reino Unido, conquistó la medalla de oro en la plataforma de 10 metros sincronizados logrando uno de los mayores hitos de su carrera y convirtiéndose en todo un símbolo para su país. Durante la rueda de prensa, el atleta británico quiso aprovechar la plataforma que le brindaba aquel momento para lanzar un mensaje contra la homofobia que emocionó al mundo entero. "Espero que cualquier joven LGTB vea que no importa lo solo que está ahora mismo, porque en realidad no está solo y puede conseguir lo que sea. Y que tiene a toda la gente que le quiere, a su familia elegida, dispuesta a apoyarle. Y una de las cosas de las que me siento increíblemente orgulloso de decir es que soy gay y también campeón olímpico", lanzaba ante los medios.