Desde que Tom Daley, campeón olímpico en saltos sincronizado de 10 metros, hiciera pública su homosexualidad en el año 2013, se ha convertido en un referente del colectivo LGTBI. El británico lleva años luchando contra la discriminación del colectivo en el deporte internacional, en concreto, el deporte olímpico. En el documental de la BBC, Tom Daley: Ser yo es ilegal, el cuatro veces medallista olímpico -incluyendo el oro en Tokio 2020- recorre los países de la Commonwealth en los que existen leyes anti-LGTB que, en algunos casos, castiga con cárcel, concretamente la cadena perpetua, o penas de muerte el identificarse como gay.

Después de vivir la homofobia en primera persona, el saltador británico se esfuerza por asegurar que las personas LGTBIQ+ sean tratadas como merecen en el mundo del deporte. Es por eso que Tom Daley lucha para que en los Juegos de la Commonwealth, unos Juegos Olímpicos a pequeña escala que involucra a los países que conforman la Mancomunidad de Naciones, los atletas pertenecientes al colectivo compitan sin sufrir ningún tipo de discriminación.

Daley viaja por algunos de los países de la Commonwealth donde más se vulneran los derechos de las personas LGTBIQ+ para conocer sus realidades. Estos son algunos de los testimonios más duros que aparecen en el documental y que ya está disponible en RTVE Play.

"Hasta los psicólogos piensan que ser gay es una enfermedad" En Pakistán, Tom Daley se encuentra con una jugadora de críquet que formó parte del equipo nacional durante varios años. Esta valiente deportista, cuyo nombre decide mantener el anonimato por temor a represalias, comparte en el documental la discriminación que sufrió durante su etapa como deportista de élite. "Me necesitaban en el equipo porque era buena, pero cuando viajábamos me dejaban sola, nadie quería compartir habitación conmigo. Me veían como una mutante, como si pudiera contagiarlas". La deportista destaca también que en Pakistán, incluso los profesionales de la salud mental, consideran la homosexualidad como una enfermedad. Eso lleva a las personas LGTBIQ+ a ser sometidas a tratamientos pseudocientíficos, como acudir a brujos para tratar de "curar" su orientación sexual, o se les obliga a casarse con alguien del sexo opuesto: "Creen que con eso se resolverá 'el problema'", sentencia. Commonwealth: Tom Daley expone a los países que están en contra de los derechos LGTBI

"Los insultos me matan por dentro" A pesar de haber concertado una entrevista con un joven deportista paquistaní para el documental, finalmente no apareció debido a su temor a ser reconocido por sus familiares. Sin embargo, el joven decidió compartir su situación en el país a través de una carta dirigida a Tom Daley: "Tengo que soportar continuas burlas. Me llaman mariposa, gay y mamón. Los insultos me matan por dentro, pero me callo, porque esta es mi realidad. A veces siento que debería morirme y liberar mi vida de este trauma", explica en la carta. Al igual que su compatriota, la familia de este joven espera que se case y forme una familia convencional. Además, carece del apoyo de sus amigos, quienes le amenazan con revelar su verdadera identidad: "Uno de mis amigos sabe que soy gay y me ha amenazado con informar a la Federación. Temo por mi vida".

"A mi amigo lo mataron por ser gay" África es el continente con mayor número de países miembros de la Commonwealth. De 21, 14 cuentan con leyes anti-gay, y en cuatro de ellos, la pena máxima es la cadena perpetua. En los estados del norte de Nigeria, se llega incluso a aplicar la pena de muerte. Consciente de esta situación, Tom Daley decidió viajar hasta una de las ciudades del continente africano para documentar la realidad que enfrentan. En Nigeria, el británico conoce a un atleta homosexual, cuya identidad tuvo que ser ocultada para protegerle. "No sería nada seguro para mí que se supiese que soy gay. En cuanto se sabe, se extiende y todo son inseguridades. No sabes qué puede pasar después. A un amigo lo mataron hace poco por ser gay".

"Me duele decirlo, pero me encantaría ser heterosexual" Michael Gunning es el único atleta abiertamente LGTB que representa a Jamaica en los Juegos de la Commonwealth. Aunque nació y creció en el Reino Unido, también posee la nacionalidad jamaicana. Tom Daley habló con él la primera vez que Gunning regresó al país caribeño desde que salió del armario. El encuentro tuvo lugar en una playa desierta y alejada de la capital, en un intento de evitar posibles insultos y ataques. Tras revelar su bisexualidad, Michael recibió una avalancha de insultos a través de las redes sociales. Uno de los comentarios que recibió decía lo siguiente: El nadador no se siente 100% feliz consigo mismo y asegura que "si pudiera cambiar, ser heterosexual, me encantaría. Me duele decirlo, pero no puedo decir que esté feliz al 100% de ser quien soy".