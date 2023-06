No descubrimos quiénes somos realmente hasta que somos adultos. En la juventud surgen las dudas y muchas veces cuando te miras en el espejo no te reconoces. Incluso cuando ya sabes quién eres, hay personas que no lo aceptan o no acaban de entender los derechos del colectivo LGTBIQ+. Además, en algunos países, sobre todo en los subdesarrollados condenan con penas de cárcel o de muerte amar a quién realmente amas o por ser quién quieres ser.

Si esta realidad la unimos al deporte, la situación es más complicada. Desde sus inicios, este mundo siempre ha estado ligado a la heterosexualidad. Por ello muchos deportistas no se atreven a compartir cómo son realmente, pero existe un momento en el que dices "hasta aquí". Eso le sucedió al protagonista del nuevo documental de RTVE Play, Tom Daley, el saltador de trampolín británico que es medallista olímpico.

Un giro de 360º A finales de 2013, con tan sólo 19 años y dos Juegos Olímpicos (Pekín 2008 y Londres 2012) a la espalda, Daley decidió contar su historia a través de su canal de YouTube con el objetivo de responder a aquellos rumores y especulaciones sobre su orientación sexual. "Mi vida ha cambiado radicalmente esta primavera cuando conocí a alguien. Me hace sentir tan feliz y tan seguro. Ese alguien es un hombre". Desde aquel momento, su vida dió un giro de 360º y a pesar de conseguir la aceptación, recibió mensajes negativos en sus redes sociales. Los miedos, las inseguridades siguieron presentes en su vida hasta que se colgó la medalla de oro en el trampolín 100 metros en Tokyo 2020. Tras la entrega de preseas el británico apuntó: "Increíblemente orgulloso de ser gay y campeón olímpico". Tras la experiencia que vivió en sus propias carnes, el saltador de trampolín trata de que en el mundo del deporte las personas LGTBIQ+ reciban el trato que se merecen. Por ello, Tom Daley ha buscado la manera de que en los Juegos de la Commonwealth, el evento multideportivo que se celebra cada cuatro años y participan los países que forman la Mancomunidad de Naciones, se ondea la bandera del colectivo. ¿Habrá el británico conseguido su objetivo? ¡No te lo pierdas en su documental disponible gratuítamente en RTVE Play!