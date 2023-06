08:06

Els taxistes ajornen la mobilització prevista per a aquest dijous a Madrid

Els taxistes han decidit ajornar la mobilització a Madrid prevista com a "acte de bona fe" en les negociacions amb el Ministeri de Transports per regular el sector de les VTC, després de la sentència del TJUE que va tombar la norma que limitava les autoritzacions a empreses com Uber o Cabify. Les dues parts s'han tornat a reunir avui i fonts del col·lectiu taxista han indicat que la trobada ha estat "força fructífera", per bé que no s'acaba de tancar un acord.