L'actualitat d'aquest dimecres passa per les negociacions encapçalades pel PSC per intentar reeditar el pacte amb Junts per la Diputació de Barcelona.

El restaurant Disfrutar de Barcelona ha estat escollit com al segon millor restaurant en el rànquing 'The world's 50 best restaurants' donat a conèixer aquest dimarts en una gala a València.

La Generalitat dona a conèixer aquest dimecres els consums d'aigua dels municipis de les conques internes de Catalunya. La patronal d'operadors turístics ACAVE presenta les previsions per la temporada d'estiu.

El Col·legi d'Economistes presenta l'Enquesta de Situació Econòmica corresponent al segon trimestre d'aquest any.

Es presenta la programació de la FiraTàrrega 2023.