00:51

La inflació no fa que la gent no viatgi aquest estiu, sinó a la inversa: es prioritza més que res el fet de poder desconnectar uns dies.

Les agències de viatge esperen un estiu rècord: 15% més de reserves respecte a 2022 i se superaran els nivells de 2019. La inflació no fa que la gent no viatgi, a la inversa: es prioritza més que res el fet de poder desconnectar uns dies. Sí que és evident encariment dels bitllets i dels hotels. Marxarem cap a Pròxim Orient, Llatinoamèrica, Àsia i costes d'Espanya. Vindran sobretot europeus (francesos i alemanys) i falta que tornin els japonesos. Albània i Bulgària, les perles per visitar ara | Àlex Cabrera