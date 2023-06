Imposen quatre ordres de protecció a un pare acusat de forçar a casar la seva filla amb un familiar. Es tracta de pare de l'Anissa, una jove pakistanesa que viu a Barcelona i a qui el seu pare volia casar forçosament, es va casar amb la seva parella el passat 15 de maig. Va desafiar la família i ara vivien amagats.

La Policia Nacional va detenir a Barcelona l'home just després de celebrar el casament que pretenia casar-la, contra la seva voluntat, amb un familiar. . Van comprovar que també havia forçat la seva germana a casar-se fa 2 anys al Pakistan. Després de declarar davant del jutge, va quedar en llibertat a l'espera de judici, però s'han dictat quatre ordres de protecció per a vetllar per la integritat de la seva filla, el marit d'aquesta, la seva dona i una altra filla.

Ara està en llibertat amb càrrecs i està citat a declarar la setmana vinent. L'imputen delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats de matrimoni forçat, afavoriment a la immigració irregular i falsedat documental. La parella continua vivint sota protecció.