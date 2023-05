Catalunya és la comunitat on es detecten més matrimonis forçosos. L'any passat els Mossos van atendre una quinzena de noies, enguany ja en porten tres com el cas de l'Anisa, una jove a qui estaven a punt de casar amb un familiar en contra de la seva voluntat. Ha desafiat la família, s'ha casat amb la seva parella, i ara viu amagada.

01.42 min La història de l'Anisa: desafia el matrimoni forçós imposat per la seva família i es casa amb l¿actual parella

Anisa té 22 anys. Només parla urdú. Ha demanat ajuda a l'Associació de Dones Pakistaneses perquè el seu pare la vol obligar a casar-se amb un cosí al Pakistan. De fet, l'ha fet signar uns documents per portar-lo a Espanya a viure amb ella. Explica que el seu pare la maltracta i que ella el que vol és casar-se amb Rajeb, la seva parella.

“La religió ho permet, només necessita uns testimonis“

L'Huma és la responsable d'aquesta associació de Dones Pakistaneses del Raval i recentment ha celebrat el casament amb qui la noia ha escollit. "La religió ho permet, només necessita uns testimonis. No cal ni un imà, ni una persona religiosa. Solament perquè casar-se és acceptar", assegnyala l'Huma.

“Cada dia venen uns o dos, o tres noies a demanar ajuda“

Anisa i Rajeb es van casar davant les testimonis. Han desafiat la voluntat de la seva família. A l'Associació de Dones Pakistaneses del Raval arriben cada dia noies demanant ajuda. Aquí parlen amb les seves famílies. En casos de situacions violentes, les animen a denunciar. "Cada dia venen uns o dos, o tres noies a demanar ajuda perquè l'estan obligant a cassar-se en un matrimoni forçós", detalla l'Huma.

Ara la parella viu amb protecció policial, però no se'n penedeix. Tot i que no s'obliden de les noies de Terrassa assassinades per familiars al Pakistan ara fa un any per un mal anomenat crim d'honor.