La recuperació del turisme després de la pandèmia es consolidarà aquest estiu. Així ho indiquen les xifres de l'Observatori del Turisme, que preveu una allau de visitants a tot arreu. Malgrat això, els hostalers de la Costa Daurada no comparteixen aquest horitzó tan optimista de cara a l'estiu i es mostra preocupat per l'alentiment de les reserves del mercat internacional en les últimes setmanes.

Pel que fa al turisme emissor, gairebé el 85% d'espanyols viatjarà aquest estiu amb una despesa mig prevista per persona de 625 euros, encara inferior al 2019. D'altra banda, la guerra d'Ucraïna i la covid han deixat de ser els principals motius pels qui es queden a casa, i les raons econòmiques han guanyat pes per l'augment generalitzat de preus.

Les agències de viatge esperen un estiu rècord: 15% més de reserves respecte a 2022 i se superaran els nivells de 2019. La inflació no fa que la gent no viatgi, a la inversa: es prioritza més que res el fet de poder desconnectar uns dies. Sí que és evident encariment dels bitllets i dels hotels.

El sector turístic de la Costa Daurada està preocupat per l'alentiment de les reserves del mercat internacional de cara a l'estiu, que estan detectant en les últimes setmanes. Després d'un bon inici de temporada , maig es va tancar amb pitjors dades de les esperades, i ara ja no creuen que es puguin superar els ingressos que hi va haver l'any passat, amb 20 milions de pernoctacions, i menys encara tornar a les xifres de 2019. Els hotelers estan veient com el turisme rus és inexistent i el turisme britànic s'ha reduït de forma inesperada.

Els preus frenen el turisme

La pujada dels preus i la pèrdua de poder adquisitiu, per contra, serien els grans frens per al turisme aquest estiu. La guerra d'Ucraïna i els temors relacionats amb la covid, en canvi, deixen d'estar al centre dels motius pels quals la gent deixa de viatjar. El 58% dels qui no viatgen ho fan per motius econòmics, i el segon motiu per no viatjar és la falta de temps per treball o estudi, que representa el 21%.

D'altra banda, cada cop més gent tria per viatjar amb avió. Els usuaris d'aquest mitjà de transport han crescut un 10% respecte a l'any passat i ja en són més que el 2019. Encara que prevalen els viatges nacionals, ja que dos terços dels espanyols optarà per un destí a Espanya, els desplaçaments a l'estranger es recuperen i es troben únicament a tres punts per sota del 2019 i a dos per sobre de 2018.