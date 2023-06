El 36% dels municipis de les conques internes de Catalunya en estat d'excepcionalitat, que representen un 9% de la població, incompleixen les dotacions d'aigua que fixa el pla de sequera del Govern, que estableix un límit de 230 litres per habitant i dia. En l'altra cara de la moneda, segons dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aquest dimecres, més de la meitat dels municipis, un 56%, amb un 90% de la població, sí que compleixen els llindars de consum per habitant i dia fixats. El 8% restant no ha aportat dades.

Més de 30 expedients sancionadors El director de l'ACA, Samuel Reyes, ha informat que l'organisme ha obert una trentena d'expedients sancionadors a ajuntaments que no han presentat les dades requerides amb multes que no arriben als 1.000 €, sense especificar de quins es tracta. Ha explicat els motius pels quals es produeixen