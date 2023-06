01:13

El PSC obre la porta a arribar a acords amb ERC o els comuns per la Diputació de Barcelona, tot i que manté les negociacions per reeditar el pacte amb Junts.

La prioritat dels socialistes continua sent reeditar el pacte sociovergent a la Diputació de Barcelona. La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, reconeix que estan contents amb el darrer mandat, però assegura que han obert les converses per entendre's amb altres grups. Els de Colau neguen estar en negociacions, tot i això, asseguren que aposten per governs progressistes | INFORMA: Elena Garcia