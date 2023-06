Agents de la Unitat de Delictes Econòmics i fiscals de la Policia Nacional han procedit a detenir l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, el regidor de serveis urbans, mobilitat i esports de l'Ajuntament de Sitges, Jaume Monasterio, i altres tres funcionaris del mateix consistori amb relació a l'operatiu anticorrupció que s'està fent aquest matí.

A banda del regidor d'ERC, també han arrestat el secretari municipal, Òscar Buxeres i dos tècnics municipals, concretament de platges, Marta Almirall, i del cap de Serveis Urbans, Juli Sales. En total s'han practicat nou detencions, incloent-hi 4 persones relacionades amb les entitats que haurien rebut les subvencions irregulars.

Les diligències van arrencar el mes de maig de 2022 pels presumptes delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental, entre d’altres. S’està investigant l’actuació de l’Ajuntament de Sitges respecte a la Taula del Tercer Sector i una Cooperativa de la població en l’adjudicació de subvencions i contractes menors entre el 2017 i 2022.

Els agents han escorcollat almenys un edifici a la zona de Pruelles, als afores del nucli urbà de Sitges, on s’ubica l’Àrea de Promoció i Territori del consistori. A més, també han entrat al Departament d’Informàtica, situat a l’edifici on també hi ha l’oficina d’atenció ciutadana, al carrer Nou.

En un comunicat, el mateix Ajuntament de Sitges ha assegurat que "els fets objecte d'investigació ja havien estat analitzats internament ". En aquest sentit, defensa que "un cop detectades possibles irregularitats externes, va encarregar a professionals jurídics l’esclariment dels fets, aturant les subvencions , revisant els expedients i iniciant el procés per al retorn de les subvencions que no estaven plenament justificades".

La Taula del Tercer Sector es desvincula

En un altre comunicat, la Taula del Tercer Sector de Catalunya ha negat la seva vinculació amb l'operació anticorrupció de Sitges. Concretament, avisa que no manté cap relació amb la Taula del Tercer Sector de Sitges-Garraf i que no forma part de la seva xarxa. A banda, ha aclarit que l'entitat del Garraf “està sent investigada no com una agrupació d’entitats sinó com una entitat de prestació de serveis de forma directa”.

Així mateix, ha demanat que la investigació vagi al fons de la qüestió i que s’aclareixin els fets com més aviat millor perquè “la feina i la contribució de les entitats del tercer sector a la societat i a favor de les persones en situació de vulnerabilitat és essencial”.