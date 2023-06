Es desploma la signatura d'hipoteques per l'alça de tipus

El mercat immobiliari comença a notar de forma palpable la pujada de tipus d'interès. Un dels indicadors més evidents és el de la concessió d'hipoteques. A Catalunya el mes d'abril va suposar una sotragada important, amb un descens del 27% respecte al mateix mes de l'any passat. L'import total prestat també va caure un 32,8%, segons les dades difoses aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En concret, es van signar 4.477 préstecs en el quart mes de l'any enfront de les 6.129 d'un any abans i és la menor xifra des d'octubre de 2020.

Interessos per sobre del 3%

L'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges va baixar un 4,1% interanual en el quart mes de l'any, fins als 136.945 euros, mentre que el capital prestat va disminuir un 21,6%, fins als 3.704,7 milions d'euros. Després de l'alça de tipus d'interès acordada pels bancs centrals per a intentar contenir la inflació, el tipus d'interès mitjà per als préstecs hipotecaris en el cas dels habitatges es va situar en el 3,09%, el seu valor més alt des d'abril de 2017, amb un termini mitjà de 24 anys.





El 38,7% de les hipoteques sobre habitatges es van constituir el mes d'abril passat a tipus variable, mentre que el 61,3% es van signar a tipus fix. El tipus d'interès mitjà a l'inici va ser del 2,78% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable i del 3,29% en el cas de les de tipus fix. Tot plegat, mentre els interessos segueixen creixent i aquesta setmana l'euríbor, el principal referent per les quotes hipotecàries, ja s'ha situat per sobre del 4%, per primera vegada des de 2009 i ja són les més cares d'Europa.