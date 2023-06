La nova pujada de tipus d'interès per part del BCE, en 25 punts bàsics, d'aquest dijous deixa moltes famílies preocupades. L'interès de la Zona Euro ha anat escalant fins a situar-se en el 4%, el nivell més alt en 15 anys. L'objectiu és combatre una inflació que, tot i que ha anat baixant en els darrers mesos, ara mateix segueix en el 6,1% interanual a l'Eurozona.

L'escalada de tipus ha estat molt sobtada. En el darrer any, el BCE ha aprovat fins a vuit alces consecutives i la seva presidenta Christine Lagarde ja ha avançat que n'hi haurà més. El mateix vicepresident de la institució, Luis de Guindos, advertia fa dues setmanes que els ajustos en la política monetària poden revelar "vulnerabilitats" en el sistema financer.

A ningú no se li escapa el que va passar a l'esclat de la bombolla financera quan desenes de milers de famílies es van veure incapaces a fer front a unes quotes hipotecàries inassumibles. En aquest sentit, la PAH adverteix que l'any passat es van fer més de 38.000 execucions hipotecàries segons les dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial, 3.000 més que el 2009 quan ja havia esclatat la bombolla immobiliària.

El director de Barcelona School of Management de la UPF defensa la recent mesura de la Reserva Federal dels Estats Units de frenar la pujada de tipus d'interès , però adverteix que a Europa les pujades "no han acabat" per abaixar la inflació . En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga , recorda que el mandat del BCE és "mantenir la inflació al voltant del 2%, mentre ara ens trobem al 6%".

De moment, la majoria d'entitats bancàries segueixen endurint els criteris de risc en la concessió de les hipoteques . Ara bé, les mateixes fonts insisteixen a descartar "un drama de morositat ". Així ho pronostica el Banc Santander, que de moment parla d'una probable lleugera pujada d'impagaments a finals d'any i el primer trimestre de 2024. En aquest mateix sentit, l'economista Xavier Puig també assegura que "de moment" no hi ha morositat hipotecària : " Ni de bon tros és el que va passar el 2008 ".

Ara bé, la crida a la calma dels economistes i entitats bancàries, contrasta amb la realitat crua de les execucions hipotecàries . La portaveu de la PAH, Lucía Delgado , ha advertit que el 2009 es van practicar 35.000 desnonaments, mentre que el 2022 se'n van executar 38.266 segons les dades del Consell General del Poder Judicial. A més Delgado afegeix que "ens estem trobant, ja que hi ha famílies que estan veient com les quotes els han crescut entre 300 i fins a 600 euros" i "la gent està tronant a haver d 'escollir entre menjar o pagar l'hipoteca ".

Moratòria dels desnonaments

Precisament, la PAH ha fet públics cinc models de document i una guia per aturar els desnonaments de famílies vulnerables per part de grans propietaris. I és que 8.000 persones vulnerables podrien ser desnonades a partir del 30 de juny, tot i haver-hi eines per evitar-ho.La portaveu de la PAH Barcelona insisteix que la llei d'habitatge estatal "preveu un procés d'intermediació" mitjançant el qual es pot "evitar el desnonament". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla què ofereixen a les famílies afectades i com es poden frenar aquests desnonaments, tant els acollits a la moratòria com els que no.