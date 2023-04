El patiment dels hipotecats a tipus variable

Inquietud entre els propietaris amb hipoteques a tipus variable. L'Euribor porta 15 mesos a l'alça i a alguns això els ha suposat que ara paguin una quota un 30% més alta que fa un any. Tot i que el ritme de pujada ha minvat les últimes setmanes, si el Banc Central Europeu (BCE) continua pujant els tipus d'interès per contenir la inflació, les hipoteques no deixaran d'encarir-se i això podria abocar certs creditors a no poder pagar.

01.21 min Ha tocat sostre l'Euribor?

Les empreses del sector immobiliari asseguren que aquesta pujada del cost dels crèdits no està afectant encara les vendes. Les entitats bancàries promouen la contractació d'hipotques mixtes, és a dir, uns anys a tipus fix i la resta a tipus variable.

Pujada històrica de l'Euribor Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), entre el 2016 i el 2022 es van constituir 1,3 milions d'hipoteques per a habitatge. Els titulars d'aquests préstecs són els que més estan notant la pujada de les quotes mensuals. Però no són els únics perquè aquells qui van contractar una hipoteca abans del 2016 també veuran com els puja el rebut a final de mes, donat que aleshores els bancs concedien massivament hipoteques a tipus variable. L'Euribor ha tancat el mes de març al 3,647%. Tenint en compte que el mateix mes de l'any passat estava al -0,237%, la pujada en només un any és de 3,884 punts percentuals. És la pujada més forta que ha experimentat aquest índex, després que repuntés 3,25 punts entre el juny del 2005 i el juliol del 2008, quan va arribar al 5,393% abans de la punxada de la bombolla immobiliària. L'evolució prevista continua apuntant cap amunt, però molt especialistes pensen que a mig termini el ritme de pujada serà inferior, en la línia del que ha passat el mes de març. Curiosament, això es deu en bona part als problemes que han experimentat diversos bancs a Europa i als Estats Units, que han fet témer que es desencadenés una crisi financera. Si això passés, o les condicions de concessió dels crèdits s'endurissin excessivament, el BCE es veuria en la difícil tesitura d'haver d'aturar l'escalada dels tipus d'interès i fins i tot començar a baixar-los, malgrat no tenir encara del tot continguda la inflació. De fet, les xifres de l'IPC del mes de març continuen donant símptomes que l'increment de preus està encara lluny dels nivells desitjables (que seria per sota del 2%). La inflació subjacent, la que no té en compte els preus més volàtils com els de l'energia i els aliments frescos, es va situar al març en el 7,5%.

Els efectes de la pujada de l'Euríbor Per als que hagin de revisar anualment la hipoteca amb l'Euribor del març del 2023, la quota mensual de la hipoteca pujarà al voltant d'uns 190 euros per cada 100.000 euros de capital pendent, fet que suposa pagar uns 2.280 euros més a l'any per cada 100.000 euros de préstec. En funció del termini pendent de la hipoteca, el quadre següent permet veure la pujada de quotes d'un préstec de 100.000 euros referenciat a Euríbor +1% i que es revisi anualment utilitzant l'Euríbor del mes de març 2023. Ara l'interès aplicable passarà de 0,763 % a 4,647%.