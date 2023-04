Els aliments es mantenen al marge del descens dels preus

L'Institut Nacional d'Estadística confirma la caiguda dels preus en més de dos punts i mig al març. D'aquesta manera, la inflació se situa en el 3'1% a Catalunya, per l'abaratiment de l'energia. Fa tot just un any es van disparar fins a superar els dos dígits per l'inici de la guerra a Ucraïna. En el conjunt d'Espanya, l'IPC interanual es va situar en el 3,3%.

Els aliments, en canvi, mantenen la tendència de preus alts. Només s'abarateixen una dècima, i continuen per sobre del 14,6%, amb alguns com els cereals, els ous, l'oli o els llegums superant el 20%. La inflació subjacent, sense aliments frescos ni energia, queda en el 7,5%, només una dècima per sota que al febrer.

Els aliments no cedeixen Els preus que més van pujar al març a Catalunya respecte al mateix mes d'un any abans van ser els d'aliments i begudes no alcohòliques (14,6%); begudes alcohòliques i tabac (8,5%); parament (7,8%), i hotels, cafès i restaurants (7,3%). Van créixer en grau més baix els preus d'oci i cultura (5,4%); uns altres (4,5%); vestit i calçat (3,2%); medicina (2,3%); comunicacions (2,3%), i educació (0,6%), i van baixar en habitatge (-12,9%) i transport (-5,0%). En declaracions a Ràdio Nacional, la portaveu de l'OCU, Ileana Izverniceanu, ha demanat ajuts directes per a les famílies per fer front a l'encariment de la cistella de la compra.