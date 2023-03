El preu dels aliments es dispara un 14,5% a Catalunya

L'escalada del preu dels aliments no dona treva. Al febrer la inflació s'ha situat a Catalunya en el 5,6%, tres dècimes més que al gener. Ara bé, el que més preocupa és el grup dels aliments i les begudes no alcohòliques que han seguit disparant-se prop d'un 2% tot i la rebaixa de l'IVA i ja acumulen un encariment del 14,5% respecte a fa un any.

Les dades de l'Institut Nacional d'Estadística dibuixen una tendència a l'alça dels preus per segon mes consecutiu. Al conjunt de l'estat la inflació es va situar, de fet en el 6%. El que més puja: llegums, hortalisses, fruita i carn. A banda de la cistella de la compra, és l'electricitat i els paquets turístics el que empenyen la inflació cap amunt. La subjacent, sense energia ni aliments frescos, queda en el 7,6%.