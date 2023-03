01:28

Els consumidors i els sindicats reclamen més mesures per contenir l'escalada del preu dels aliments, després que al febrer s'hagin encarit prop d'un 15%.

Els llegums, les hortalisses i la carn són els aliments que més s'han encarit al febrer, un grup que des de fa un any ha pujat quasi un 15%, un augment històric que ha encarit mil euros la despesa mitjana en alimentació d'una llar en un any. Per això, els consumidors demanen ampliar les mesures, ja que les existents han fracassat, denuncia a Ràdio 4, la portaveu de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente.

La cistella de la compra, i de nou una electricitat més cara, han portat l'IPC al 5,6, tres dècimes superiors al del gener. I quan traiem del càlcul l'energia i els aliments frescos, ens queda la inflació subjacent, que es manté en nivells de 1986, en el 7,6. Xifres que obliguen, segons els sindicats, a intervenir el preu dels aliments, com ha fet França | INFORMA: Climent Sabater