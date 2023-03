La inflació torna a créixer per segon mes consecutiu

Fer la compra de casa cada dia costa més i anar a comprar pot ser un repte. Llegums i hortalisses són el que més han pujat al febrer respecte a l'any passat. També les begudes no alcohòliques estan un punt més cares que al gener. Alguns consumidors reconeixen que han reduït la despesa, especialment dels productes més cars com la carn o el peix. Altres opten per reduir quantitat en lloc de qualitat. L'encariment de l'electricitat i de l'habitatge són també factors que expliquen el nou repunt de la inflació.