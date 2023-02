La regulació dels preus del lloguer a Catalunya per contenir l'encariment dels habitatges no va tenir el mateix efecte a tot el mercat. Segons un estudi d'ESADE, la llei 11/2020 va provocar l'efecte desitjat en els lloguers dels habitatges més cars, però va generar l'efecte contrari en els habitatges més barats i els van encarir "significativament". De fet, Barcelona és una de les ciutats on més s'ha encarit el preu del lloguer aquest mes de gener, amb un 2,2%.

Els habitatges barats, a l'alça La regulació dels preus del lloguer motivada per l'aplicació de la llei 11/2020 a Catalunya va provocar un encariment "significatiu" dels habitatges més barats, sobretot els que es trobaven per sota del preu de referència. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi d'Esade, que assegura que en les llars amb menys poder adquisitiu la norma va actuar en sentit contrari al que es buscava. En el preu del lloguer dels habitatges més cars la regulació sí que va tenir efecte i va provocar una baixada del preu al voltant del 5%. En relació amb la quantitat de contractes signats, l'informe també detalla que la llei 11/2020 va provocar que es reduïssin "molt", sobretot entre els pisos més cars. D'altra banda, Barcelona és una de les ciutats d'Espanya on més s'ha encarit el preu del lloguer aquest mes de gener, amb un 2,2%. Segons un estudi del portal Idealista, Barcelona es rubrica com la capital espanyola amb els lloguers més cars de tot l'Estat, amb un preu de 19,8 euros per metre quadrat.