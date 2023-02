El preu del lloguer, disparat

El preu del lloguer està disparat. A tot l'Estat, però és a Catalunya on més ha pujat. Barcelona és la ciutat que més ha notat aquest increment. En un any s'ha encarit el lloguer més d'un 25%. A les comarques de Girona, la pujada de preu supera el 30%. Un exemple: Llogar un pis a la capital catalana que costés fa un any 1.000 euros ara en costa 1.250.