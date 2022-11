Emancipar-se, una tasca complicada avui en dia. Cada cop els joves ho tenen més difícil per poder accedir a un lloguer, tan sols com acompanyats. I és que l'oferta de lloguer a Catalunya s'ha desplomat des de principi d'any i la poca oferta tensa a l'alça uns preus que ja són com els que hi havia durant la bombolla immobiliària l'any 2007. A Barcelona, el preu mitjà del lloguer frega ja els 1.000 euros.

Davant d'aquesta situació, neixen projectes que tracten de solucionar els problemes d'habitatge que pateix Barcelona. Els emprenedors Miquel Leiva i Doris Österle han posat en marxa 'La Casa de les Cases', una immobiliària "ètica i social" que rebutja l'especulació. Busquen propietaris disposats a vendre o llogar els seus habitatges a un preu "just".

Un 50% menys d'oferta L'últim any, l'oferta de lloguer a Barcelona s'ha enfonsat un 17%. A Catalunya, la caiguda ha estat del 7%, segons la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. La situació és encara més alarmant si la comparem amb la d'abans de la pandèmia: ara l'oferta de lloguer és la meitat, segons el gerent de la Cambra, Òscar Gorgues. Només un 17 % dels joves catalans s'han emancipat Això suposa estar per sota dels 5.000 habitatges anunciats en els portals immobiliaris, afirma Gorgues. "Això és una oferta baixíssima per a les necessitats que té la ciutat de Barcelona", ha alertat.

El preu mitjà del lloguer, pels núvols Amb pocs pisos al mercat, el preu es dispara, i ja tornen als nivells que hi havia durant la bombolla immobiliària. El cost mitjà del lloguer a Barcelona és de 980 euros i a Catalunya de 655 euros. Uns preus que només baixaran, segons Òscar Gorgues, si arriba una recessió. "Si aquesta desacceleració econòmica és forta, pot provocar que els preus dels lloguers baixin", diu. I és que l'augment del preu del lloguer a Barcelona i l'àrea metropolitana ha superat el 10% l'últim any: el setembre del 2021, el metre quadrat estava a 14 euros de mitjana, mentre que enguany arriba gairebé als 16 en el mateix mes. De fet, el preu mitjà del lloguer frega el pic que es va assolir el maig del 2020, en plena quarantena per la pandèmia de la covid, quan el metre quadrat costava 15,9 euros.