Els preus dels lloguers a Barcelona continuen a l'alça

Barcelona és la ciutat amb el lloguer més car de tota Espanya, segons l'últim informe del portal Idealista. Encara més, els preus continuen augmentant mes rere mes. De fet, des del gener d'aquest any, els preus han pujat un 4,3%, més del triple que a la mitjana de tot l'estat. El Sindicat de Llogateres i la PAH reclamen, en aquest sentit, una regulació dels preus i la protecció de les famílies vulnerables.

Una quarta part dels habitatges són propietat de grans tenidors i alguns veïns alerten que els estan fent fora o els estan augmentant el preu del lloguer en edificis de fons d'inversió. És el cas de la Casa Orsola, un edifici a l'Eixample on els veïns denuncien que el fons propietari els està pujant el lloguer per "fer-los fora" i convertir l'edifici en pisos de lloguer temporal.

Més de 100 persones es manifesten davant la seu de Lioness Inversiones per exigir la renovació dels contractes dels veïns i veïnes de la #CasaOrsola

Pisos de luxe

El Tono fa deu anys que viu en el seu pis pel qual paga un lloguer de 815 euros al mes. L'edifici el va comprar l'empresa Lioness Inversors i al setembre, quan havia de renovar el contracte, li van dir que lliurés les claus. Però ha pogut allargar la situació uns mesos gràcies a una pròrroga covid que s'acaba al juny. "El que fan és treure els veïns de tota la vida del barri i convertir en pis de lloguers temporals", afirma.

Segons el Sindicat de Llogateres, com aquesta hi ha almenys set finques senceres a Barcelona en les mateixes condicions amb què els veïns batallen amb el fons d'inversió o grans empreses que les han comprat perquè no els renoven o els multipliquen el lloguer.

De fet, una tercera part del parc de lloguer, 69.000 pisos, està en mans de grans tenidors, segons un estudi de l'Observatori d'Habitatge Metropolità. Però descarten que tingui un impacte general als preus. "No hi ha tants habitatges en el mercat perquè algú vulgui decidir posicionar-se en gran força", afirma el director de l'Observatori, Jordi Bosch.

Des del gener les immobiliàries han detectat que la inversió en edificis i també en pisos s'ha accelerat, amb més demanda que oferta.