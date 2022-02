Què canviarà la nova Llei d'Habitatge?

El govern espanyol ha portat finalment al Congrés la primera Llei d’Habitatge després d'aprovar-la al Consell de Ministres. Aquesta norma busca garantir l'accés a l'habitatge dels col·lectius més vulnerables a través de la limitació dels preus dels lloguers en les denominades zones “tensades” establint topalls en els propietaris que tinguin més de 10 habitatges.

La llei s’aprova un mes més tard del previst pel retardament de l’informe del Consell General del Poder Judicial, qui era crític amb la llei en considerar l’habitatge “una matèria de titularitat autonòmica”. Tal com va explicar la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, l’Executiu considera que “la llei que està ben armada, que és sòlida jurídicament i constitucionalment i no envaeix cap competència”.

Dos intents fallits Sánchez porta aquest dimarts al Consell de Ministres “la primera Llei d’Habitatge de la història de la democràcia” després d’haver intentat aprovar-la en dues ocasions diferents. El primer va ser a finals del 2021, després de la seva aprovació en octubre en primera lectura, quan la ministra va assegurar que s’aprovaria abans que acabés l’any. Però no va ser possible perquè el CGPJ no va emetre l’informe a temps. El 18 de gener d’aquest any Sánchez va tornar a anunciar l’aprovació de la normativa d’Habitatge, però es va trobar de nou amb la demora del CGPJ, que va rebutjar la proposta d’informe.

A qui afecta aquesta llei? La primera Llei Estatal d’Habitatge inclou principalment el control dels preus dels lloguers en zones tensades, que només les comunitats autònomes tindran el poder de declarar-les com a tal. Això sí, ho hauran de fer sobre la base d'uns criteris mínims que marca la llei: que la zona compti amb una escassetat d'habitatges assequibles, entenent com a tal aquelles en què el 30% dels ingressos vagin destinats al lloguer o hipoteca inclosos les despeses de subministrament. També recull aquelles en les quals el preu del lloguer hagi pujat cinc punts per sobre de l'IPC en els últims cinc anys. Aquesta definició tindrà una duració de tres anys, encara que podrà allargar-se any a any si es donen les circumstàncies. El Consell de Ministres aprova la primera Llei d'Habitatge de la democràcia En principi només els grans tenedors estaran obligats per la nova llei a no incrementar preus en les rendes dels habitatges. És a dir, els propietaris de 10 o més habitatges dins d'una zona tensada. El Govern s’ha donat 18 mesos per definir l’índex de preus de referència que servirà com a guia per a l’aplicació del topall de lloguers als grans tenedors.

Bonificacions fiscals als petits propietaris Per als petits propietaris, s’ha establert un sistema d’incentius fiscals per a la rebaixa dels preus. L’Executiu pretén estimular el lloguer d’habitatges mitjançant deduccions fiscals d’entre el 50% i el 90% sobre l’IRPF dels petits propietaris. Si els propietaris d’habitatges en zones tensades baixen un 5% el lloguer respecte a l’any anterior, la bonificació serà del 90% .

. Si es lloga per primera vegada a joves d’entre 18 i 35 anys, l a deducció serà del 70%.

Si a l’immoble s’han fet obres de rehabilitació o millora, la bonificació serà del 60%. Els propietaris que firmin un contracte de 10 anys o més podran alliberar-se de la congelació dels preus i podran augmentar el lloguer fins a un 10% a canvi d’ampliar la duració del contracte. Els llogaters veuen com "una anècdota" el bo jove per als lloguers

Recàrrec de l’IBI en habitatges buits A Espanya hi ha molts parcs d’habitatge buits, per la qual cosa la llei pretén evitar-ho i posar-los a la venda. D’aquesta forma, estableix que els ajuntaments puguin aplicar recàrrecs de fins a 150% en la quota de l’Impost de Béns Immobles (IBI). D'aquesta manera, s'obre el ventall del 50% permès en l'actualitat fins a aquest 150%. Aquest recàrrec màxim s'aplicarà a habitatges desocupats durant més de dos anys i a propietaris titulars d'un mínim de quatre habitatges en el mateix municipi.