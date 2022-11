01:26

'La Casa de les Cases', que és com es diu aquesta immobiliària, ha nascut per combatre la bombolla de preus que viu Barcelona.

A Barcelona ha obert la que es considera la primera immobiliària ètica i social que rebutja l’especulació. Els seus propietaris busquen pisos que es vulguin vendre o llogar a un preu just. 'La Casa de les Cases', que és com es diu aquesta immobiliària, ha nascut per combatre la bombolla de preus que viu Barcelona tal com expliquen els seus impulsors.

Una d'elles és la Doris Usterle, que exposa que renuncien a les comissions a sou i que part dels beneficis els destinen a projectes socials. La filosofia del seu negoci és atendre propietaris que comparteixin els seus valors i vendre o llogar un habitatge a un preu raonable | Àlex Cabrera