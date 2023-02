La inflació torna a repuntar després de cinc mesos baixant

La baixada dels preus s'estanca. Al gener l'Índex de Peus de Consum (IPC) ha tornat a repuntar una dècima i trenca cinc mesos seguits de baixades. A Catalunya se situa en el 5,3%, mentre que al conjunt de l'estat arriba al 5,9%. Un repunt que sorprèn perquè coincideix amb el primer mes de l'aplicació de la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics, tot i que també ha coincidit amb la retirada del descompte de vint cèntims als carburants.

Un altre motiu de preocupació fa referència a la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments no elaborats, i que serveix per marcar la tendència de futur. En aquest cas ha seguit escalant cinc dècimes respecte al desembre i ja se situa en el 6,9% a Catalunya, la xifra més alta des del desembre del 1986.

Moderació dels aliments La rebaixa de l'IVA dels aliments ha permès moderar dues dècimes els preus d'aquest sector fins a situar-los en el 13,2% interanual. Si s'analitza al detall el cistell de consum en comparació amb fa un any, ha continuat disparat el preu del sucre (+54,5%), la llet (+32,7%), l'oli i els greixos (+29,5%), els cereals i derivats (+21%), els ous (+18,9%), els productes làctics (+20,9%), la patata (+17%) i el pa (+9,5%). Pel que fa a l'indicador mensual, respecte del desembre els descensos més significatius de preu en la cistella de la compra han estat les fruites (-3,8%), la patata (-1,1%) i els llegums i hortalisses fresques (-0,3%). En canvi, s'han encarit els làctics (+1,5%), la carn de porc (+1%), el peix (+4,5%) i el sucre (+2,2%).