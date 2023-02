01:18

L'IPC de gener repunta una dècima al gener a Catalunya, fins al 5,3%, i trenca la dinàmica de baixades consecutives dels darrers cinc mesos.

El que no frena és l'escalada del preu dels aliments, malgrat que el gener ha sigut el primer mes amb la reducció de l'IVA en vigor. Aquesta mesura ha fet que s'abarateixin lleugerament alguns aliments com les patates, les llegums, les hortalisses o la fruita. En canvi, s'han seguit encarint d'altres productes com la carn, el peix o el sucre.

Una reducció de l'IVA en aliments bàsics que no ha estat capaç de compensar l'habitual pujada de preus que ve de la mà del canvi d'any, segons ha explicat el secretari tècnic del Col·legi d'Economistes, Àngel Hermosilla.

El que més preocupa del gener és la inflació subjacent, sense elements volàtils com energia o aliments frescos, que s'enfila mig punt fins el 7,5%, la més alta des de 1986 i el principal repte a combatre segons Ricard Bellera, de Comissions Obreres.

El final de la subvenció als carburants, però també una roba i un calçat més cars tot i les rebaixes, han fet que l'IPC general repunti una dècima fins el 5,3%, sis dècimes per sota de la mitjana espanyola | INFORMA: CLIMENT SABATER