ENTREVISTA CAFÈ D'IDEES | El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, insisteix que l'esmena a la totalitat de Junts als pressupostos de 2023 és una esmena al president Aragonès i demana una "reflexió interna" a Esquerra Republicana de Catalunya.

“¿¿ "ERC no ha complert els pactes, no són de paraula, no són de fiar".



El vicepresident de Junts, Josep Rius, demana una "reflexió interna" a ERC | @RTVECatalunya @cafedidees_rtve



Info: https://t.co/RsZ7F7AAMD