Els quioscs és un dels negocis que més anys porten als carrers de les grans ciutats. Però no són iguals que abans, sinó que pels nous hàbits de consum, evolucionen cap a un model més sostenible i viable econòmicament. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona aprova aquest dijous un nou paquet de mesures per poder ampliar l'oferta de productes i serveis que poden oferir.

Un intent de fer front a la crisi que pateix el sector. I és que des del 2014 han tancat prop de 100 quioscos a Barcelona. Ara en queden 296. Amb aquestes mesures es vol preservar un negoci icònic de la ciutat.

Al setembre van arribar les primeres ajudes : "Una guingueta d'Amazon per recollir i entregar paqueteria, un caixer automàtic i una antena 5G en el sostre. També hem aconseguit que es canviï el percentatge de què hem de vendre al quiosc. Si abans era 80% premsa i 20% atípics, ara estarem amb un 50-50", assegura el també vicepresident de l' Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província.

Ampliar el negoci

Aquest segon paquet de mesures s'aprovarà aquest dijous, però entrarà en vigor al març. I permetrà ampliar el negoci dels quioscos amb la venda de cafè i menjar per emportar. Però, pels aficionats de la premsa, aquesta continuarà sent el principal atractiu. Així opinen usuaris a peu de carrer que asseguren que hi van cada a dia a comprar els periòdics.

Una altra aposta per reinventar el sector és la d'una cadena de quioscos que va aparèixer a Barcelona en plena pandèmia. Amb un nou disseny ofereix, una oferta adaptada als gustos dels més joves. Alejandro Catasus, responsable de B2B Good News: "Volíem mantenir el que era el tradicional perquè té el seu públic, però li vam donar la volta oferint productes més juvenils amb una oferta de cafè i begudes més saludables".