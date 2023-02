El Govern ha obert el termini per poder demanar el nou ajut de 200 euros destinat a famílies amb rendes baixes per mitigar els efectes de la inflació. La mesura forma part del paquet d'iniciatives que va aprovar el Consell de Ministres el passat 27 de desembre arran el decreixement de l'economia espanyola i l'encariment dels aliments per les conseqüències de la guerra d'Ucraïna.

Tot i que els preus han anat baixant els darrers mesos, les butxaques de moltes famílies espanyoles encara pateixen. El bo beneficiarà uns 4,2 milions de famílies amb rendes inferiors a 27.000 euros i un patrimoni inferior a 75.000 euros. El xec és de pagament únic i es pot sol·licitar des d'aquest dimecres fins al 31 de març del 2023.

On es demana l'ajut de 200 euros? El xec de 200 euros s'ha de demanar de forma telemàtica a través d'un formulari que ja es troba actiu a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària. Per poder sol·licitar-lo, l'usuari ha d'estar registrat al sistema Cl@ve o tenir certificat electrònic/DNI-e per poder-se identificar. Al formulari, haurà de figurar el compte bancari del titular de la sol·licitud en la qual es desitgi que es faci l'abonament. 10.41 min De Boca a Orella - Les famílies vulnerables podran demanar un xec de 200 euros. Escolta ara.

Qui el pot sol·licitar? El bo de l'Estat està destinat a persones físiques que siguin assalariades, autònomes o aturades. En aquest últim cas, han d'estar inscrites en les oficines d'ocupació i no poden rebre altres prestacions de caràcter social, com és el cas de les pensions o l'Ingrés Mínim Vital.