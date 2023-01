L'Índex de Preus de Consum cau per cinquè mes consecutiu a Catalunya fins al 5,2% i tanca l'any com el més baix des de l'octubre del 2021, segons l'Institut Nacional d'Estadística. El descens ha estat influït per la reducció de preus dels carburants i l'energia. Els preus dels aliments s'han mantingut elevats i han retrocedit una dècima respecte del mes passat, fins a situar-se en el 13,4%. Al conjunt d'Espanya, la variació anual s'ha situat en el 5,7%, una dècima menys respecte del pronòstic de l'indicador avançat, però els aliments han continuat a l'alça, fins al 15,7%, el que es tradueix en quatre dècimes més que al novembre.

Repunt de la inflació subjacent La inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, ha repuntat fins al 6,4% a Catalunya, tres dècimes més en comparació amb el mes de novembre, i es situa com el valor més alt de la sèrie històrica. Fins al moment, el rècord estava a l'agost, quan la taxa es va situar en el 6,2%. En la mateixa línia, al conjunt de l'Estat la inflació subjacent ha augmentat set dècimes, fins al 7%, la xifra més alta dels últims vint anys.

Els aliments continuen disparats El preu dels aliments segueix a l'alça a Catalunya, amb un increment del 13,4% respecte fa un any. Tot i això, s'ha mantingut la tendència lleugerament a la baixa que es va registrar al novembre i, en comparació amb el mes passat, els aliments han baixat una dècima. A l'Estat, la taxa anual s'ha enfilat fins al 15,7%, el valor més alt des que l'INE recull dades. Analitzant el cistell de la compra, continua disparat el preu del sucre (+51,6%), de la llet (+36,5), l'oli i els greixos (+34,8%). En relació amb les carns, la de porc puja un 12,1%, la de vedella un 10,2% i l'ovina un 3,7%. L'IPC cau per quart mes consecutiu a Catalunya i se situa en el 6,4%