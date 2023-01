L 'índex de preus de consum cau per cinquè mes consecutiu a Catalunya. La inflació se situa al 5,2%, el nivell més baix des de l'octubre del 2021. Al conjunt de l'Estat, la dada continua també en descens i se situa al 5,7%. Una davallada marcada per la baixada dels preus dels carburants i l'energia. Però omplir el cistell de la compra encara és molt car. El preu dels aliments, ecara que baixa lleugerament, continuat disparat a Catalunya. S'han encarit un 13,4% respecte fa un any.