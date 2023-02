10:41

Parlem amb Paula Urcera, responsable de l¿area fiscal de TaxDown, on ens explica totes les particularitats d¿aquesta ajuda social destinada a l¿alimentació

El Consell de Ministres va aprovar el 27 de desembre passat noves iniciatives per respondre a les conseqüències que la guerra d'Ucraïna està tenint a l'economia espanyola i protegir tots els ciutadans, especialment els més vulnerables. Entre aquestes mesures hi ha l?abonament extraordinari de 200 euros destinat a donar suport a les rendes de les famílies de classe mitjana en un context d?inflació. Amb aquest ajut, que arribarà a 4,2 milions de llars, es reduiran les situacions de vulnerabilitat econòmica que no estan cobertes per altres prestacions socials.

Les llars interessades en aquesta prestació tindran des de dimecres que ve, 15 de febrer, fins al 31 de març per emplenar el formulari electrònic disponible a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària. Per això és necessari disposar de Cl@ve, certificat electrònic o DNI-e, encara que també en pot presentar el formulari un tercer per apoderament o col·laboració social.

L'ajut va adreçat als assalariats, autònoms o aturats inscrits a les oficines d'ocupació que no rebin altres prestacions de caràcter social, com és el cas de les pensions o l'Ingrés Mínim Vital. I els requisits són quatre: haver percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000 euros anuals i tenir un patrimoni inferior a 75.000 euros.