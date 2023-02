8:17

Reunió a Brussel·les dels ministres de Defensa de l'OTAN per coordinar l'enviament de més armes a Ucraïna i decidir com i on s'entregaran els tancs Leopards compromesos amb Kíiv.

Són moviments previs a la nova ofensiva que s'espera del Kremlin. A tot això, una investigació de la UER, els mitjans públics europeus, entre els quals Ràdio Nacional, confirma que milers de nens ucraïnesos en territoris ocupats han estat traslladats per la força a Rússia.