L'enginyer naval Joaquim Coello defensa que fer una pista al mar a l'aeroport de Barcelona-el Prat és "relativament senzill". Defensa que es pot fer utilitzant la tecnologia dels pilons, com argumenten en la proposta que han presentat recentment, configurada per economistes i enginyers.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que es tracta d'estructures verticals que es claven al fons, sobre on se situa la plataforma. "Una illa artificial demana moure milions de metros cúbics de terra i pedra per fer l'illa. I afecta els corrents marins i l'onatge, és molt trencador del medi ambient", ha dit, una cosa que no passa amb els pilons espaiats 30 metres i amb diàmetre de 2 metres.

Quin impacte ambiental tindrà? En una conversa també amb Manu Simarro i Esther Vera, assegura que seria positiva sobre els animals marins, perquè posa estructures dones en una zona molt sorrosa, i no afectaria les aus, cosa que l'ampliació de la pista sí que fa. L'expresident de l'Autoritat Portuària de Barcelona destaca que la seva proposta ha estat analitzada amb diversos ambientalistes. A més, des del punt de vista legislatiu, "és més fàcil" que la Unió Europea accepti posar la pista al mar en comptes d'ampliar l'aeroport, ja que afectaria la reserva verda de la Ricarda.

Com evitarà l'onatge i la pujada del nivell del mar? Explica que la seva proposta no es veuria afectada per l'onatge o l'augment del nivell del mar, que es preveu que sigui d'un metre en 50 anys: "La qüestió fonamental és que no sigui necessari protegir la plataforma perquè l'aigua circuli per sota de manera lliure", ha argumentat. Coello detalla que les onades més altes del temporal Glòria eren de 10 metres, just on han proposat posar ells la plataforma: "No hi haurà afectació", ha defensat.

Quin futur té la proposta? El responsable també ha revelat que han presentat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i al conseller de Territori, Juli Fernández. "Ens van dir: 'Ens sembla interessant i ho estudiarem'", ha detallat. A més, ara també es trobaran amb Aena per fer-los arribar aquest possible projecte. "Aquesta solució o qualsevol altra d'aeroport només es farà si hi ha acord entre Aena i la Generalitat", ha insistit en aquest sentit, ja que l'empresa representa la part econòmica, però la Generalitat representa el territori i atorga els permisos mediambientals, ha dit. D'altra banda, demana poder debatre sobre la seva proposta de pista marítima a l'aeroport del Prat: "Proposem que vagi gent a Girona i Reus. La nostra proposta no està lluny del que diu Colau", ha dit sobre l'alcaldessa de Barcelona, que s'oposa al projecte i vol menys creuers i "tanta gent a l'aeroport. "Abans d'oposar-s'hi, parlem-ne. No volem una cosa que vagi contra Barcelona", ha insistit.

Com han de conviure terminals i aeroports? En un altre sentit, considera que la ciutat té "dos aeroports amb una pista compartida", assenyalant la divisió entre les dues terminals, i demana organitzar-les com altres aeroports europeus. "Construïm el mínim i gestionem el millor possible", ha insistit, en la línia de la seva proposta. D'altra banda, insisteix que no s'aprofiten els aeroports de Girona i Reus. A més, "si no tenim dues pistes de 3.500 metres no podem tenir tràfic intercontinental", ha afegit l'impulsor del projecte. "No ho tenim a Barcelona i és el que hem de procurar", ha insistit defensant la seva proposta, que "resol el problema" del soroll i l'impacte sobre l'entorn.

Quin és el plantejament d'Aena? Defensa que és "una inferència perfectament legítima" que per Aena construir terminals tingui més a veure amb les expectatives d'ingressos comercials que amb l'aportació aeronàutica. Destaca que el 30% d'ingressos dels aeroports són de drets d'aterrament i enlairament, i la resta d'activitat comercial. Per això, veu "natural" que tingui més tendència a fer terminals que pistes. "La pregunta que ens hem de fer és: hem de buscar el benefici d'Aena o el benefici de Catalunya". Així, reconeix que s'haurà de compensar a l'empresa si l'ampliació de l'aeroport li suposa una pèrdua de rendibilitat en favor d'un "benefici" per Catalunya.