La Ricarda, un espai natural insubstituïble

L'ampliació de l'aeroport del Prat provocaria una afectació "irreparable" a l'espai Natural de La Ricarda. Ho afirmen experts com el Doctor en Biologia i director del CREAF, Joan Pino, i el Catedràtic en Ecologia i expert en mitjans aquàtics, Narcís Prat, que consideren imposible compensar i reproduir aquest espai viu de tres segles d'antiguitat.

Un ecosistema que va més enllà d'una bassa d'ànecs Ambdós científics defensen que no es tracta només d'una bassa d'ànecs, sinó que La Ricarda és part d'un ecosistema a escala territorial que ens asegura tot un seguit de funcions i serveis ambientals. "És la salut de les persones que està en joc –assegura Joan Pino- no només uns quants ànecs". Naixement de la llacuna de La Ricarda RTVE Narcís Prat afegeix que l'ampliació de la tercera pista seria un desastre, no només perquè partiria en dos la llacuna de La Ricarda, sinó que a més "com la pista ha d'estar seca, es treu aigua del freàtic, el freàtic baixarà de nivel, ens entrarà aigua de mar per sota i se sanilitzaran tots els pous. De manera que té un efecte enorme fer aquesta tercera pista. Això no és que ens carreguem una bassa d'ànecs, això va de carregar-se un ecosistema que té uns valors i que, a més, ens pot donar uns serveis tremendos", destaca.

Habitada per 43 espècies protegides d'aus L'espai natural de pinedes i aiguamolls, protegit a la Xarxa Natura 2000, l'habiten 43 espècies protegides d'aus, a més de peixos i rèptils. També acull flamencs i altres espècies que migren des de l'Àfrica. La gerent del Consorci d'Espais Naturals del Delta del Llobregat, María José Albadalejo, insisteix que no són només 500 metres. "Així ho entenem perquè ja vam viure l'experiència de l'ampliació anterior que representa i incorpora també tot un seguit de serveis annexos com són les rodadures, els llums, carreteres de comunicació, etc. Que evidentment anirien molt més enllà d'aquests 500 metres". Desembocadura de La Ricarda a la platja del Prat de Llobregat RTVE

Un tresor arquitectònic també en perill La visita va ser autoritzada per la família Gomis-Bertrand, que també ens va permetre accedir a Casa Gomis, davant de la platja del Prat de Llobregat, també coneguda com la casa de La Ricarda o "la casa de vidre". Es tracta d'un dels millors exemples de l'arquitectura racionalista a Catalunya. El març d'enguany la Generalitat va declarar la Casa Gomis com a Bé Cultural d'Interès Nacional en la categoria de Monument HIstòric. La Ricarda-Casa Gomis, obra de l'arquitecte Antoni Bonet RTVE A més de l'edifici unifamiliar, la declaració d'interès nacional també inclou el jardí i el bosc de pins que l'envolta, protegits en la Xarxa Natura 2000 d'Espais Naturals de Protecció Especial, i també la torre de l'aigua.