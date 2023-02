Com fer una pista al mar a l'aeroport de Barcelona?

L'enginyer naval Joaquim Coello defensa que fer una pista al mar a l'aeroport de Barcelona-El Prat és "relativament senzill". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga assegura que seria positiva sobre els animals marins i no afectaria les aus. L'expresident de l'Autoritat Portuària de Barcelona explica que la seva proposta no es veuria afectada per l'onatge o l'augment del nivell del mar: "La qüestió fonamental és que no sigui necessari protegir la plataforma perquè l'aigua circuli per sota". Explica que han presentat al president Aragonès la proposta de plataforma sobre el mar per l'aeroport del Prat perquè qualsevol modificació "només es farà si hi ha acord entre Aena i la Generalitat". Reconeix que s'haurà de compensar a l'empresa si l'ampliació de l'aeroport li suposa una pèrdua de rendibilitat en favor d'un "benefici" per Catalunya. I demana debatre sobre la seva proposta de pista marítima a l'aeroport del Prat: "La nostra proposta no està lluny del que diu Colau".